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Общество

Эксперты рассказали о порядке введения QR-кодов в разных отраслях

Эксперты в различных отраслях рассказали о подготовке двух законопроектов, касающихся обязательного предъявления QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях. Об этом сообщает газета «Известия».

В сфере пассажирских авиаперевозок заявили, что QR-коды заработают на воздушном транспорте не раньше середины января. Введение запрета на осуществление регистрации и полета без QR-кода первой из российских компаний поддержала дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа». При этом требование предъявлять справку при покупке авиабилетов не планируется.

РЖД технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства. В пресс-службе компании отметили, что конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров добавил, что сфера торговли предложила свои схемы реализации обязательного режима с QR-кодами. Предполагается предъявлять справки не в момент входа в объект, а во время оплаты покупок.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что готовятся законопроекты, которые будут предусматривать введение обязательных QR-кодов в ряде сфер. Конкретные решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы.

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