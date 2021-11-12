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Общество

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается 12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно 12 ноября. Об этом сообщает calend.ru.

Пневмония является инфекционным заболеванием легких, чаще всего поражающим детей, пожилых людей и граждан с ослабленной иммунной системой. Пневмонию могут вызывать различные виды микроорганизмов.

Праздник введен по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии, которая стремится привлечь внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров к проблеме заболевания. В этот день учреждения здравоохранения проводят профилактические мероприятия, медицинские осмотры. Волонтеры рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

Ежегодно пневмония уносит жизни 1,1 миллиона детей не старше 5 лет. Это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые. Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети в Южной Азии и Африке. Предупредить болезнь можно с помощью простых мер, например, иммунизации и хорошего питания.

Символ Всемирного дня борьбы с пневмонией - голубые джинсы. Считается, что это цвет неба, чистоты и надежды на то, что заболеваемость пневмонией общими усилиями удастся свести к минимуму.

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