Директор Псково-Изборского музея-заповедника отмечает день рождения

08:53, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова отмечает день рождения. Ей исполнилось 66 лет.

Светлана Мельникова родилась 12 ноября 1955 года в Южно-Сахалинске. В 1978 году окончила Владимирский государственный педагогический институт по специальности «английский и немецкий языки». В том же году она пришла на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

В 1997 году была назначена заместителем директора этого учреждения по экскурсионно-массовой работе, а в 2010 году стала руководителем заповедника. В 2016 году возглавила Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», а через два года вернулась на должность генерального директора Владимиро-Суздальского заповедника.

Напомним, директор Псково-Изборского музея-заповедника сменился в начале октября.