Михаил Ведерников встретился с новым директором Псково-Изборского музея-заповедника

13:08, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram сообщил, что провел рабочую встречу со Светланой Мельниковой, которая займет пост директора Псково-Изборского музея-заповедника.

Глава региона отметил, что Светлана Мельникова – активный и инициативный человек, который имеет серьезный опыт. В разные годы она была директором музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«Уверен, что она справится с новыми обязанностями и полюбит Псковскую область вместе со всем нашим удивительным культурным наследием», - подчеркнул Михаил Ведерников, пожелав новому руководителю успехов.

Ранее сообщалось, что Александр Голышев покинул пост директора Псково-Изборского музея-заповедника.