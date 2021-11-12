90% сотрудников Псковской станции скорой помощи привились от COVID-19
90% сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи привились от коронавируса.
Медики отмечают важность вакцинации. «Как сегодня было: ехали на инсульт, а приехали на пневмонию, - пояснила Псковскому агентству информации фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Светлана Малашкевич. - Но если бы мне было страшно, я бы не работала на скорой помощи. Такова моя работа, что поделать».
«Не все выдерживают. В нашей смене девочка проходила стажировку, она не выдержала и ушла», - поделилась медсестра Псковской станции скорой медицинской помощи Валерия Овчинина.
Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.
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