90% сотрудников Псковской станции скорой помощи привились от COVID-19

10:19, 12 ноября 2021, ПАИ

90% сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи привились от коронавируса.

Медики отмечают важность вакцинации. «Как сегодня было: ехали на инсульт, а приехали на пневмонию, - пояснила Псковскому агентству информации фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Светлана Малашкевич. - Но если бы мне было страшно, я бы не работала на скорой помощи. Такова моя работа, что поделать».

«Не все выдерживают. В нашей смене девочка проходила стажировку, она не выдержала и ушла», - поделилась медсестра Псковской станции скорой медицинской помощи Валерия Овчинина.

Для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии.