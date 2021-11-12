Псковским зоозащитникам требуется грунт и строительный мусор для создания нового приюта для животных

13:00, 12 ноября 2021, ПАИ

Псковской общественной организации «Зоозащита» требуется грунт и строительный мусор для приведения в порядок земли для создания нового приюта для бездомных животных. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас заканчивается официальная процедура оформления новой земли в аренду. Благодаря неравнодушным людям началась расчистка участка от деревьев и огромных кустов. «Но мы столкнулись с большим перепадом рельефа, порядка 1-1,5 м. На участок был приглашён специалист. Итог: на участке необходимо поднять уровень грунта. Нужно много, очень много строительного мусора и грунта», - рассказали зоозащитники.

В связи с этим на какое-то время участок должен стать полигоном для строительного мусора и любого грунта. Волонтеры просят бизнес помочь построить дом для безнадзорных животных.