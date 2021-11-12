Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

13:37, 12 ноября 2021, ПАИ

На 76-м году скончался советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают «Вести-24».

Причина смерти пока не сообщается.

Напомним, Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий. Несколько лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах. В 1972 году конферансье Москонцерта Е. Кравинский с разрешения автора стал исполнять рассказы «Была весна» и «По диким степям». С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады.

В 1981 году он окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Виктор Коклюшкин - автор серии монологов «Алё, Люся», «Мы с Петькой», популярных монологов «Автоответчик», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Полный вперёд», «Бюст», «Переводчик», «Конкурс красоты» и многих других.

Он также написал целый ряд пьес и программ, например «Эх, Андрюша», «Три вопроса», «Круглая луна», «Фотография на память», «Я хотел бы сказать…».

В конце 1985 года Виктор Коклюшкин начинает сотрудничать с телевидением – пишет сценарий двухчасовой развлекательной передачи «Была зима», которая вышла на первом канале, съёмки проходили в исторических местах Москвы.

Виктор Коклюшкин участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», «Измайловский парк», «Клуб юмора» и других.

С 2012 по 2016 год Виктор Коклюшкин являлся колумнистом газеты «Аргументы и факты» (рубрика «Диагноз Коклюшкина»).