Места для велодорожек будут планировать с участием жителей Пскова

14:52, 12 ноября 2021, ПАИ

Места для велодорожек будут планироваться с участием жителей Пскова. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что контракт на разработку концепции развития велотранспортной системы города уже заключен, конкурс выиграл крупный институт из Санкт-Петербурга. После появления наработок проект концепции будет вынесен на общественное обсуждение.

Также Борис Елкин ответил на вопрос о том, почему в городе убирается большое количество пешеходных переходов. По его словам, зачастую это связано с требованиями безопасности. «Мы должны рассматривать не только водителей, но и пешеходов, велосипедистов», - уточнил Борис Елкин.