Борис Елкин ответил на вопрос, когда псковичи смогут ездить на велосипедах по-датски

15:59, 12 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос, когда псковичи смогут ездить на велосипедах, как в Дании.

«Так же, как в Дании, – вопрос творческий, и однозначного ответа на него нет», – заметил Борис Елкин.

В то же время он напомнил, что контракт на разработку концепции развития велотранспортной системы Пскова уже заключён, конкурс выиграл крупный институт из Санкт-Петербурга. После появления наработок проект концепции будет вынесен на общественное обсуждение.

Отметим, что Дания считается одним из лучших мест в мире для велосипедистов, а её столица Копенгаген является одним из самых удобных городов в мире для прогулок на велосипеде.