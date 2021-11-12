Более миллиона человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

18:53, 12 ноября 2021, ПАИ

1 072 323 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 10 165 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 12 ноября в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 210 542, погибло 1 662 человека. В Латвии 238 153 человека было инфицировано коронавирусом, умерло 3 683 пациента. В Белоруссии коронавирусом заразилось 623 628 человек, погибло – 4 820.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 252 млн человек, свыше 228 млн – выздоровело, более 5 млн – умерло. В России коронавирусом заболело 8 992 595 человек, 7 720 962 пациента выздоровело, 252 926 человек умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 61 513 человек, 52 888 пациентов выздоровело, 973 человека умерло.