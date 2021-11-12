Татьяна Голикова заявила о тревожных показателях смертности от коронавируса

19:26, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября на брифинге о мерах по борьбе с COVID-19 вице-премьер татьяна Голикова заявила о тревожных показателях смертности от COVID-19, сообщил ТАСС.

Также Голикова отметила, что после нерабочей недели темпы распространения коронавируса снизились, но в 61 регионе все еще наблюдается высокий рост заражения.

Вице-премьер соотнесла тревожные показатели смертности с несоблюдением ограничительных и профилактических мер по COVID-19 на фоне пандемии гражданами РФ и призвала всех россиян привиться. Переходный период для вакцинации граждан установлен до 1 февраля.

Кроме того, она отметила, что после совещания с губернаторами и экспертами правительство приняло решение о введение QR-кодов в стране. Но решение об однозначных и понятных ограничительных правил на фоне пандемии остаются за руководителями регионов.

«Полномочия по введению ограничений по эпидситуации даны регионам, но с учетом ситуации нужно зафиксировать ряд правил на федеральном уровне» – комментирует Голикова.

В случае, если губернатор региона не согласен или не представит правила ограничения, то региональные Роспотребнадзоры получат полномочия ввести ограничения самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Эти нормы будут действительны до 1 июня 2022 года, сообщило правительство РФ.