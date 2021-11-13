Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС

12:08, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий региона.

В видеообращении на своей странице в Instagram он отметил, что тема крайне серьёзная, она требовала оперативного и детального разбирательства. По словам глаы региона, сейчас есть все основания считать, что инцидент стал следствием подмены документов реализатором. Сомнительную свинину маскировали под продукцию известных свинокомплексов. «По сути, если бы не вспышка АЧС, этот факт ещё долгое время мог не привлекать внимания. Но вышло так, что целый ряд производителей столкнулся с теми же обвинениями, что и наш. Полиция продолжает разбираться в этой ситуации. За ходом расследования следим очень внимательно, и по мере появления деталей буду о них рассказывать», - заверил губернатор.