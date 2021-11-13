Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий региона.

В видеообращении на своей странице в Instagram он отметил, что тема крайне серьёзная, она требовала оперативного и детального разбирательства. По словам глаы региона, сейчас есть все основания считать, что инцидент стал следствием подмены документов реализатором. Сомнительную свинину маскировали под продукцию известных свинокомплексов. «По сути, если бы не вспышка АЧС, этот факт ещё долгое время мог не привлекать внимания. Но вышло так, что целый ряд производителей столкнулся с теми же обвинениями, что и наш. Полиция продолжает разбираться в этой ситуации. За ходом расследования следим очень внимательно, и по мере появления деталей буду о них рассказывать», - заверил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

13 ноября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
13 ноября 2021

Михаил Ведерников прокомментировал расследование возможного факта сокрытия вспышки АЧС
13 ноября 2021

Ведерников: Добровольно отказавшимся от вакцинации придётся серьёзно ограничивать себя
13 ноября 2021

В Псковской области проводят проверку по факту смерти беременной женщины
13 ноября 2021

Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
13 ноября 2021

Кафедра клинической медицины ПсковГУ откроется на базе психбольницы в Богданово
13 ноября 2021

Михаил Ведерников: Тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет
13 ноября 2021

295 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...