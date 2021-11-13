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Общество

Губернатор поздравил жителей деревни Заклинье с победой в конкурсе «Лучшая практика ТОС»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей деревни Заклинье Дновского района, которая стала призёром III Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС».

В видеообращении на своей странице в Instagram он напомнил, что их ТОС «Моё село — моя забота» заняло третье место в номинации «Благоустройство и экология». «Они реализовали замечательный проект: разобрали разрушающееся здание и на его месте создали благоустроенную площадку с клумбами, скамейками и освещением. Это наглядный пример успешной работы территориальных общественных самоуправлений, который достоин внимания и масштабирования», — рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что если в посёлке нет ТОС, то можно взять инициативу в свои руки и самостоятельно его организовать. Для этого нужно обратиться в районную администрацию либо управление по местному самоуправлению по телефонам 29-98-00 и 29-98-01. Специалисты проведут необходимую консультацию.

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