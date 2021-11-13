Михаил Ведерников: Тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет

10:19, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

По словам губернатора, эпидситуация остаётся крайне напряжённой и тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет.

Согласно последним данным, в Псковской области за последние сутки выявили 295 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 201 человек, умерло пять.