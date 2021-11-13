Михаил Ведерников: Тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.
По словам губернатора, эпидситуация остаётся крайне напряжённой и тенденции к снижению уровня заболеваемости пока нет.
Согласно последним данным, в Псковской области за последние сутки выявили 295 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 201 человек, умерло пять.
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