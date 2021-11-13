458 человек госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу за неделю
С 4 по 12 ноября в Псковскую областную инфекционную больницу госпитализировали 458 человек. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.
За неделю в инфекционной больнице провели 5 637 исследований на COVID-19. За неделю выздоровело 448 пациентов.
Напомним, за последние сутки в Псковской области коронавирус выявили у 295 человек.
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