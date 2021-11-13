Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила Губернаторский симфонический оркестр с 25-летием

14:55, 13 ноября 2021, ПАИ

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Губернаторский симфонический оркестр с 25-летием. Видеообращение министра разместил на своей странице в Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Ольга Любимова отметила, что эти годы Губернаторский симфонический оркестр стал музыкальным брендом региона и заложил основу особого звучания.

«Каждый сезон отмечен появлением новых программ», - заметила министр культуры.

Ольга Любимова пожелала коллективу успехов, вдохновения, новых творческих побед и громких аплодисментов.

Ранее Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с юбилеем.