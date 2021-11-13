Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила Губернаторский симфонический оркестр с 25-летием
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила Губернаторский симфонический оркестр с 25-летием. Видеообращение министра разместил на своей странице в Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Ольга Любимова отметила, что эти годы Губернаторский симфонический оркестр стал музыкальным брендом региона и заложил основу особого звучания.
«Каждый сезон отмечен появлением новых программ», - заметила министр культуры.
Ольга Любимова пожелала коллективу успехов, вдохновения, новых творческих побед и громких аплодисментов.
Ранее Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с юбилеем.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила Губернаторский симфонический оркестр с 25-летием