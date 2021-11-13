Пациенты высоко оценили уровень оказания услуг в великолукском филиале инфекционки

17:30, 13 ноября 2021, ПАИ

Пациенты высоко оценили уровень оказания медицинских услуг в филиале Псковской областной инфекционной больницы в Великих Луках. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Аналитики инфекционной больницы провели социологический опрос среди 223 пациентов, выписавшихся из стационара в октябре.

Полученную врачебную помощь пациенты высоко оценили на 99,1 %, помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, — на 98,8 %, качество поддержания внутреннего порядка в боксах — на 99,2 %, питание в лечебном учреждении — на 97,8 %, соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала — на 99,1 %.

Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционном стационаре преимущественно положительное. В целом уровень оказания медицинских услуг в стационаре великолукского филиала в октябре 2021 года пациенты оценили на 98,8 %.

Напомним, открытие филиала Псковской областной инфекционной больницы в Великих Луках состоялось 14 октября 2020 года. Торжественное открытие медучреждения в Пскове состоялось 2 октября 2020 года.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием: это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет ещё и своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус.