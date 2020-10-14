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Общество

Филиал Псковской областной инфекционной больницы открылся в Великих Луках

В Великих Луках открылся филиал Псковской областной инфекционной больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Больница полностью укомплектована персоналом и необходимым медицинским оборудованием. Всё готово к приёму первых пациентов. Ожидается, что они сюда поступят уже сегодня-завтра», – говорится в сообщении.

Корпус областной инфекционной больницы в Великих Луках построен по поручению президента России Владимира Путина и силами Минобороны РФ.

Торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы состоялось 2 октября. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.

Фоторепортаж с открытия новой инфекционной больницы в Пскове можно посмотреть здесь.

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