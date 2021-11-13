Президент РФ: Достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны

22:20, 13 ноября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам проходящего в «Артеке» финала конкурса «Большая перемена» выразил уверенность, что участники конкурса смогут добиться успехов в профессии, которую выберут, и реализовать свои способности. Он также добавил, что достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны.

Глава государства выразил уверенность в том, что у финалистов конкурса успехи непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит твёрдой опорой.

«Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи. Это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников», — добавил президент.

Владимир Путин приветствовал участников финала в «Артеке». Он поздравил победителей и финалистов конкурса и высоко оценил их успехи, добавив, что они молодцы. Путин поддержал финалистов и отметил, что многим «совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться в следующем году».

Президент добавил, что «Большая перемена» развивается в том числе благодаря идеям участников: в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале нынешнего года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота».

«Это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, но и быть его активным соавтором», — считает глава государства. Он также обратил внимание на поддержку, которую оказывают участникам конкурса их родители, педагоги, наставники и друзья, и поблагодарил всех причастных за неравнодушие и заинтересованность.

Всего в 2021 году во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. С 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек» проходил финал конкурса, победителями которого стали 600 школьников. Псковскую область представляли 12 школьников: учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов.