Экс-пилот «Формулы-1»: Псков преобразился в лучшую сторону

10:37, 14 ноября 2021, ПАИ

«Город преобразился в лучшую сторону», – заявил первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров во время прогулки по Псковскому кремлю вместе с корреспондентами Псковского агентства информации.

Он рассказал, что не один раз бывал в Пскове в рамках школьной программы и раньше здесь всё выглядело по-другому, «не так хорошо». «Приятно удивлен», – поделился пилот.

Все подробности смотрите в нашем сюжете.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.