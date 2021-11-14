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Общество

Почти 39 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За сутки в России выявили 38 823 случая коронавируса, при этом в 7,9 % случаев не было клинических проявлений болезни, сообщает федеральный операштаб.

Также зафиксировано 1 219 летальных исходов. Полностью выздоровел 29 821 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрированы 9 070 674 случая коронавируса, 255 386 летальных исходов, выздоровело 7 784 585 человек.

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