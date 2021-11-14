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Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров: У меня нет ни одного штрафа

«У меня нет ни одного штрафа за последние годы», – заявил первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, который посетил Псков с частным визитом.

Он заметил, что когда был спортсменом, всегда знал, что на него смотрят дети, подростки, которые хотят заниматься. «И всегда себя успокаивал, не позволял себе «играть в шашки», превышать максимально разрешённую скорость. Я сторонник того, чтобы соблюдать правила дорожного движения», – отметил Виталий Петров.

Все подробности смотрите в нашем сюжете.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.

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