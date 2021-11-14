1634 теста на коронавирус сделали в Псковской области за сутки
На данный момент в Псковской области провели 632 531 тест на коронавирус (прирост за сутки составил 1634). Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 62 100 случаев коронавируса, 53 295 человек победили болезнь. От коронавируса скончался 981 житель региона.
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