1634 теста на коронавирус сделали в Псковской области за сутки

16:22, 14 ноября 2021, ПАИ

На данный момент в Псковской области провели 632 531 тест на коронавирус (прирост за сутки составил 1634). Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 62 100 случаев коронавируса, 53 295 человек победили болезнь. От коронавируса скончался 981 житель региона.