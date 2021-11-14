Аномальное потепление ожидается на Северо-Западе

16:42, 14 ноября 2021, ПАИ

С 16 ноября в регионах Северо-Западного федерального округа ожидается температура выше нормы на четыре-семь градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в период аномального потепления воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла. «Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — рассказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Псковской области изменится характер погоды.