Ночные заморозки начнутся в Псковской области с 15 ноября

13:23, 12 ноября 2021, ПАИ

15 ноября в Псковской области изменится характер погоды, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова «АиФ-Псков».

С понедельника в регионе начнутся ночные заморозки: температура воздуха опустится до -2…-7, -1…-6 градусов. «Дневные температуры ожидаются около нуля или слабоположительные. Уже будут проблески зимней погоды, но ещё не окончательные», - пояснила Тала Нещадимова.

13 и 14 ноября погода будет комфортной и солнечной. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов днем и от -2 до +3 – ночью.

Образование снежного покрова в Псковской области пока не прогнозируется.