В ПсковГУ рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения вуза

10:51, 15 ноября 2021, ПАИ

В ПсковГУ рассматривают возможность введения QR-кодов, сообщили в пресс-службе вуза.

Процент привитых студентов по стране составляет 23%. Количество привитых сотрудников и преподавателей вуза достиг 90%.

«Мы уже технически обсудили, как в Псковском государственном университете возможно введение QR-кодов. На самом деле, и я лично, и коллектив вуза относимся к этому позитивно», - отметила ректор вуза Наталья Ильина.

Непривитым студентам придётся делать ПЦР-тесты каждые три дня – и тем, кто имеет медотвод, и тем, кто не привился по каким-то причинам.

«За чей счёт будет это организовано, пока обсуждается. Тем студентам, которые не станут сдавать тесты, будет предложено оставаться на дистанционном обучении», - отметила Ильина.

3 ноября члены совета ректоров московских и подмосковных вузов решили в экспериментальном формате ввести QR-коды для организации очного обучения студентов. Что касается Псковской области, то этот вопрос поднимался на совете ректоров региональных вузов совместно с главным санитарным врачом Александром Нестеруком.

Привиться от коронавируса студенты могут в Медико-реабилитационном центре ПсковГУ. Он расположен на улице Розы Люксембург, 6б.