ПАИ остается самым цитируемым СМИ региона

11:02, 15 ноября 2021, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 8 по 15 ноября) портал «Псковское агентство информации» цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия». ПАИ присвоен ИЦ 4,8, использовано 1 383 сообщения.

Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте с ИЦ 3,97 и 662 новостями. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит ГТРК «Псков» (ИЦ 1,3, 125 цитат). Далее расположился портал luki.ru (ИЦ 0,75 и 196 цитат), и замыкает пятерку лидеров «АиФ-Псков» (ИЦ 0,34 и 111 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», Lenta.Ru, «АвиаПорт», «Невские новости», «БезФорматаПсков» и другие. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам «Власть», «Здоровье и медицина», «Общество и социальная сфера», «Транспорт», «Силовые структуры», «Право», «Криминал».

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о благоустройстве сквера на площади Ленина, об организации освещения в населенных пунктах Псковской области, о расследовании сокрытия случая АЧС на псковском предприятии, об очистке берегов озер и рек региона и о грядущем сильном снеге.

Добавим, что в десятку цитируемых также вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».



