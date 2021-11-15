Наружное освещение появилось на учебном корпусе ПсковГУ в Крестах

12:19, 15 ноября 2021, ПАИ

Наружное освещение появилось на здании Института образования и социальных наук ПсковГУ на Крестовском шоссе, 2а, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее этот участок не был освещен, и руководство вуза приняло решение установить фонари за счёт университета.

Напомним, в конце октября по просьбе студентов и преподавателей ПсковГУ власти города проложили новый тротуар к корпусу вуза на Крестовском шоссе. Для безопасности пешеходов на спуске с Крестовского путепровода также установили искусственную неровность и ограничили скорость движения автомобилей до 20 километров в час.