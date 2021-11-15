Наружное освещение появилось на учебном корпусе ПсковГУ в Крестах
Наружное освещение появилось на здании Института образования и социальных наук ПсковГУ на Крестовском шоссе, 2а, сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее этот участок не был освещен, и руководство вуза приняло решение установить фонари за счёт университета.
Напомним, в конце октября по просьбе студентов и преподавателей ПсковГУ власти города проложили новый тротуар к корпусу вуза на Крестовском шоссе. Для безопасности пешеходов на спуске с Крестовского путепровода также установили искусственную неровность и ограничили скорость движения автомобилей до 20 километров в час.
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