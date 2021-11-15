Неделя креативной экономики Псковской области пройдет в онлайн-формате

12:57, 15 ноября 2021, ПАИ

Неделя креативной экономики стартует в Псковской области 17 ноября. Главное событие в сфере креативных индустрий и новаторского предпринимательства в регионе в 2021 году пройдет в режиме онлайн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спикерами мероприятий станут федеральные и региональные эксперты в области экономики и предпринимательства. Они расскажут участникам о новых мерах государственной поддержки креативных предпринимателей, о механизмах защиты и монетизирования авторского права, о самых передовых онлайн-инструментах для получения дополнительной прибыли и о способах работы «удаленных команд». При этом будут обсуждены такие современные и перспективные направления бизнеса и саморазвития, как мода, музыка, телевидение, кино, дизайн, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

В дни, посвященные креативной экономике, пройдет ряд образовательных онлайн-форумов, участники которых смогут обсудить вопросы грантовой поддержки предпринимательства и продвижение проектов на федеральном уровне, а также всестороннюю организацию работы бизнеса. Кроме того, состоится мозговой штурм по выявлению приоритетных для Псковской области креативных индустрий и определению их точек роста.

Также план мероприятий включает серию мастер-классов «Творческие мастерские», которые пройдут в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.