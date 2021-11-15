На 56% выполнен план по вакцинации в Псковской области

14:05, 15 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен почти на 56%. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор Михаил Ведерников.

209 728 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Первый компонент прививки сделали 225 872 жителей региона. Всего использовано 85,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что на этой неделе динамика прививочной кампании выросла на 9%.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 62 387 человек, 53 500 пациентов выздоровело, 988 человек умерло. За неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 1,7%.