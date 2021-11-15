Почти пятикилограммовых судаков наловили рыбаки-любители в Чудском озере

14:07, 15 ноября 2021, ПАИ

Такое бывает один раз в жизни. Я много раз видел и ощущал крепкие поклёвки хищника, которые мы называем «отдай спиннинг». Но поклёвки «отдай лодку» встретились впервые.

Рыбы много, и она везде!

Ближе к концу октября мы вчетвером рыбачили за Пыпно (остров в Раскопельском заливе Чудского озера). Сначала ловили щуку – и неплохо клевала, особенно яркий её выход был с 10:30 до 11:30. Но размер огорчал – очень много мелкой, полкилушной, я, наверное, с десяток поймал-отпустил. А крупной не было, лишь две штуки около килограмма, да окунёк подцепился на 250 граммов. Один из наших товарищей с утра обошёл весь плёс по периметру и по перспективным местам – нигде ничего путного не клевало, но он отметил, что в эхолоте рыбы много и она везде.

И где то с 11:45 началось. Первым зацепил полуторакилограммового судака Дмитрий, после чего более тщательно начал ходить вокруг да рядом с этим местом. И в течение часа ещё двух клыкастых выловил, притом уже более солидного размера, далеко за «двушку». Но если первого судака он поймал и я не особо на это внимание обратил, то когда и второго, и третьего, то и я переключился на троллинг в этом же районе. Было несколько ударов очень солидных, проанализировав позже – скорее всего судачьих, и один зацеп «стоп-машина».

Было полное впечатление зацепа – откуда он тут мог взяться, уже сколько раз в октябре здесь рыбачили и ни за что и никто не цеплялся. А тут… Сначала заскрипел фрикцион, я в сердцах с обидой на незадачу выругался – Дмитрий судаков ловит, а я теперь буду неизвестно сколько по времени ковыряться с этим зацепом. Заглушил мотор, лодка по инерции ещё какое-то время двигалась, фрикцион пел, катушка разматывалась. Но лодка остановилась, прекратился и сброс шнура. Начал подматывать, тяжело, но лодка потихоньку стронулась и двинулась в сторону зацепа.

Дмитрий в это время проплывал мимо, в десяти метрах: «Во! - показал он большой палец вверх - И у тебя клюнуло!», - обрадовался за меня товарищ. Какой клюнуло? Банальный мёртвый зацеп! Кручу дальше, чуть прикрутил тормоз. Оставалось метров семь-восемь, когда вижу, что шнур неспешно начал уходить с места мёртвого зацепа в правую сторону. Ни чего себе зацеп – живой... Это кто же там может быть? Шнур сдвинулся метра на три и… сход. Ни хрена себе. Вот это рыбина там была! Блин, как же досадно. Но ничего не попишешь – знать не моя рыба была. После этого «зацепа» и ударять, и клевать перестало у всех. Пора и перекусить, да чаю попить.

Камни? Судаки!

Упёршись носами лодок в камыши, собрались все вчетвером. Но вскоре остались лишь мы с Дмитрием. Одному из наших товарищей надо было пораньше домой, а другой решил после чаепития отправиться в противоположный край залива, так как здесь у него совсем ничего не получается. Но перед этим все попросили Дмитрия показать, кого же он изловил. И когда тот вынул из контейнера две рыбины – мы обомлели: два огромных (по нашим понятиям) судака засверкали на солнце золотистыми боками. Вот это да! Таких, пожалуй, в нашей компании никто и никогда ещё не ловил. «А на что? А как? А почему у нас ничего? Ты, наверное, какой-то заговор знаешь?», - засыпали мы удачливого рыболова серьёзными и не очень вопросами.

А у Дмитрия секретов нет: «Я заметил, что в одном месте мои воблеры постоянно за что-то цепляются. Думал, что это камни на дне или трава. Каждый раз вынимал воблеры из воды и проверял, что там прицепилось, но на крючках ни травы, ни тины – крючки были чистые. Но на третьем или четвёртом разе, после очередных лёгких касаний за дно, осматривая тройники, я обнаружил на них мелкую чешую. Подумал, неужели судачья? Поменял на обоих спиннингах приманки, поставил судачьи воблеры. И уже при следующем проходе над «странным» местом клюнул первый судак. Еще через полчаса – второй и сразу же третий. Плюс три или четыре схода было, судя по крепким ударам, тоже судаки были. Да и у Михалыча тоже поклёвка судачья была, я как раз рядом проходил, когда он «бодался» с кем-то». Рассмотрел я у Дмитрия судачьи воблеры – так и у меня такие имеются.

Поклёвка «отдай лодку»!

Допили чай, я сменил приманки и отправился на просторы залива вслед за Дмитрием. Примерно полчаса было тихо, а потом я увидел поклёвку способную взорвать мозг любого рыболова. Но не у себя увидел, а у Дмитрия. Если до этого дня я много раз имел крепкие поклёвки серьёзных рыб, которые мы в шутку и с уважением к клюнувшей рыбине называем, как «отдай спиннинг», то эта поклёвка была точно, как «отдай лодку». И я не шучу и нисколько не преувеличиваю. Судите сами…

Всё послеобеденное время я на своей лодке ходил вслед за товарищем метрах в двадцати пяти то левее, то правее, то в кильватере, не отставая и не мешая ему. И мне всё было видно, как на ладони. При этой поклёвке его лодка резко развернулась поперёк движения, Дмитрий ухватился обеими руками за круто изогнувшийся спиннинг и начал медленно подтягивать… себя вместе с лодкой к рыбине. До сего дня такие ситуации мы всегда называли, не иначе, как досадный стопроцентный зацеп за что-то на дне. Но сегодня…

Сегодня были сумасшедшие поклёвки, тормозящие и даже останавливающие лодку. Остановившись метрах в пяти от рыбины, минуты три, не меньше, товарищ лишь держал рвущийся из рук запредельно изогнутый спиннинг, даже не пытаясь крутить катушку. А потом, я такое видел только в фильмах про морскую рыбалку, начал «выкачивать» рыбину – упирался рукояткой спиннинга в живот, двумя руками поднимал спиннинг вверх, потом резко опускал его, делая в этот момент два-три оборота катушкой и опять – поднимал, опускал, подкручивал. В какие-то секунды при подъёме спиннинга даже лодка «на дыбы» привставала.

Вот это да! Неужели там действительно огромная рыбина? И хотя я видел, как именно тяжёлые рывки рыбы постоянно дёргали, изгибали и даже окунали в воду верхнюю часть спиннинга, мне всё равно, как-то не верилось. Дмитрий не сдавался и через какое-то время поднял рыбину на поверхность, умело подвёл снизу подсачек и затащил в лодку огромного судака. Таких красавцев я в своей жизни живьём ещё не видывал – килограммов пять весом, не меньше. За время борьбы лодку товарища и небольшим ветром, и сопротивлением рыбы утащило более, чем на сотню метров от места поклёвки.

Рыба моей мечты!

Но, как оказалось, это было ещё не самое сильное требование «отдать лодку» в этот день. Я продолжал неотступно следовать за лодкой товарища с надеждой, что и на мои воблеры обязательно клюнет крупный судак. Но ни крупного, ни мелкого клыкастого я так и не поймал. Хотя две или три крепких поклёвки, похожих на судачьи, я всё же поимел, да ещё одна щучка среднего размера попалась. Но и только. А Дмитрий вновь удивил и выудил ещё более крупного судака. Притом в поисках рыбы он ушёл далеко в сторону от предыдущего места. Но я и издалека заметил, что лодка товарища опять развернулась и остановилась, как мы шутим «стала поперёк борозды».

Любопытство вновь приблизило меня к Дмитрию, но на этот раз я не остановился сразу возле его лодки, а наблюдал за борьбой, нарезая круги на безопасном расстоянии (чтобы не зацепиться за его снасти). Три неспешных круга я начертил, а товарищ за это время так и не поднял рыбину из воды. Очень любопытно, кто же там попался на этот раз? Я убрал свои спиннинги, занял удобную позицию, достал смартфон и начал снимать процесс. И вовремя. И судак всплыл, и воблер по закону жанра ещё в подсачеке отцепился, и не вовремя тройники воблера и за сетку подсака зацепились, и за перчатку рыболова. Но всё закончилось благополучно и ещё один огромный судак отправился в лодку товарища.

Больше ни судак, ни щука не клевали. Но и на берегу судаки товарища продолжали меня удивлять – в восемнадцатилитровый контейнер два из них поместиться не смогли и лежали, отливая золотистыми боками, на дне лодки, да и остальные клыкастые выдавали себя торчащими хвостами из контейнера. Фантастический улов. Такое, наверное, бывает один раз в жизни, да и только у одного из ста рыболовов. Сфотографировались. Взвесили. Два самых крупных судака потянули на 4800 г и 4500 г. И остальные экземпляры оказались не намного меньше.

Улов - промысловикам на зависть

Дмитрий по-дружески поделился уловом. Дома моя супруга обрадовалась такому подарку и спросила: «А что же ты?». Я тоже, возвращаясь с рыбалки, всю дорогу думал, а что же я? И пришёл к выводу – вероятно, на моих воблерах крючки оказались тупыми и твёрдую пасть судака они просто не просекали. Воблеры товарища свежие, купленные в этом году, потому крючки и острые, а моим воблерам пять-шесть лет, вот остроту за это время и утратили. Надо менять тройники. Так супруге и ответил.

Через день мы вновь собрались на рыбалку, естественно, с надеждой на продолжение судачьего клёва. Супруга, провожая меня, спросила у порога: «А ты крючки поменял?». У меня аж дар речи на какое-то время пропал. Она никогда в жизни не интересовалась ни лодками моими, ни моторами. А тут сразу такие тонкости: «крючки поменял?». Видать не только мне после той рыбалки судаки снились. Кстати, и сон в руку оказался, и замена старых тройников дала результат. Но об этом расскажу в следующий раз.

«Вашего товарища можно поздравить. Такие судаки в Псковско-Чудском озере даже в сети промысловиков редко попадаются. Вероятнее всего это стадо судака зашло в Раскопельский залив из залива Лахта. Там лов любой рыбы что любителям-рыболовам, что промыслу запрещён круглогодично, и судак давно облюбовал для себя глубокие ямы этого залива. То ли ему тесно там уже стало, то ли вслед за мелкой рыбёшкой он вышел оттуда. Вероятнее всего этот судак из Лахты», - прокомментировал наш улов председатель Ассоциации псковских рыболовов Юрий Пушкарь.

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