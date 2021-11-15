Четверо школьников Псковской области стали победителями «Большой перемены»

14:35, 15 ноября 2021, ПАИ

Четверо старшеклассников Псковской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Финальные испытания проходили в Международном детском центре «Артек», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В числе победителей сразу три одиннадцатиклассника. Это Денис Жгунов из Многопрофильного правового лицея № 8, Олег Михайлов из Гуманитарного лицея Пскова, а также учащаяся средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Все они получат сертификат на миллион рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы

Кроме того, в числе победителей от региона и ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов, который выиграл сертификат на 200 тысяч рублей, которые сможет направить на образование и саморазвитие. «Это было по-настоящему крутое и тяжелое испытание, где каждый участник смог показать свои сильные качества. Огромное количество эмоций и друзей! Решение кейсов и различные испытания, действительно, заряжают», — заметил Арсений Иванов по итогам финала.

Всего победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» в этом году стали 600 старшеклассников. Псковскую область в финальных испытаниях представляли 12 школьников. Это учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов.

Кроме того, сегодня в Нижний Новгород прибыла еще одна делегация Псковской области для участия в финале конкурса «Большая перемена» среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования. В составе региональной команды 11 человек. Это направление на конкурсе реализуется впервые.

По решению Губернатора участникам от Псковской области была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Соответствующие средства выделены из резервного фонда Администрации региона.

В первом конкурсе «Большая перемена», который проходил в прошлом году, победителями от Псковской области также стали четверо ребят. По итогам конкурса один миллион рублей выиграли Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Анастасия Ахметова из Великолукского лицея № 11, а также учащаяся Гимназии имени С. В. Ковалевской Анастасия Болдова. По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2).

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Фотографии с портала Министерства просвещения Российской Федерации