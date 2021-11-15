Сергей Шарлаев рассказал, кто занимается утилизацией старых лифтов в Пскове

16:05, 15 ноября 2021, ПАИ

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября рассказал, кто занимается утилизацией старых лифтов в Пскове.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе обсуждения вопроса, связанного с заменой лифтов, Елена Полонская поинтересовалась, кто занимается в городе утилизацией старого лифтового оборудования.

По словам Сергея Шарлаева, утилизация лифтов и других металлических вещей находится в зоне ответственности собственников. Подрядчик либо через управляющую компанию, либо через старшего совета дома взаимодействует с жильцами. Демонтированный металл они самостоятельно направляют на утилизацию. В данном вопросе взаимодействие налажено, уточнил Сергей Шарлаев.