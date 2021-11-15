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Общество

Приложение «Госуслуги» обновят не позже начала 2022 года

Увидеть новую версию мобильного приложения «Госуслуги» жители Псковской области смогут в конце текущего – начале следующего года. Об этом 15 ноября заявил замглавы ведомства Олег Качанов на пресс-конференции «Перепись — итоги первого этапа».

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить и уже достаточно давно движемся в этом треке, — рассказал Качанов. — Рассчитываем, что в конце этого – начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится», — отметил он.

18 октября сообщалось, что Минцифры РФ запустит новое приложение «Госуслуги» в 2022 году. Новое приложение должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.

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