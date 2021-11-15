Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента. И вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента», — рассказала она.

Она подчеркнула, что изменить ситуацию в лучшую сторону удалось в 43 регионах, в 33 наблюдается незначительное увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией, в фазе роста заболеваемости находится только Амурская область.

В Псковской области за сутки было выявлено 287 новых случаев коронавирусом. За весь период подтвердилось 62 387 случаев заражения. Выздоровело за время пандемии 53 500 жителей региона, умерло 988 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: С какими симптомами пора идти к эндокринологу?
15 ноября 2021

Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ
15 ноября 2021

В Госдуме пообещали выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом бессимптомно
15 ноября 2021

С июня 2022 года водителей могут начать штрафовать на основе данных из мобильного приложения
15 ноября 2021

Участок улицы Кузбасской Дивизии перекроют 16 ноября в Пскове
15 ноября 2021

В декабре в Госдуме рассмотрят законопроект о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах
15 ноября 2021

Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ
15 ноября 2021

Госдума РФ направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...