Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом
В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента. И вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента», — рассказала она.
Она подчеркнула, что изменить ситуацию в лучшую сторону удалось в 43 регионах, в 33 наблюдается незначительное увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией, в фазе роста заболеваемости находится только Амурская область.
В Псковской области за сутки было выявлено 287 новых случаев коронавирусом. За весь период подтвердилось 62 387 случаев заражения. Выздоровело за время пандемии 53 500 жителей региона, умерло 988 человек.
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