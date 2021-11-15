Публикуем видео с места пожара в Великих Луках

21:29, 15 ноября 2021, ПАИ

12 сараев сгорело 14 ноября в Великих Луках из-за пожара, возникшего в результате неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Об этом сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

В 23:14 в Великих Луках на улице Комсомольской в двухэтажных хозяйственных постройках, в которых находилось 60 сараев под одной кровлей, сгорело 12 сараев. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны смогли спасти 48 сараев и шесть гаражей. В результате возгорания никто не пострадал.