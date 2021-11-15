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Общество

Псковский депутат озадачился проблемой «лестницы-убийцы» в Острове

Депутат Псковского областного Собрания депутатов по округу № 9 Армен Мнацаканян озадачился проблемой «лестницы-убийцы», которая находится в бывшем военном городке Остров-3.

«Вопрос, который всерьёз беспокоит жителей Острова-3, — это так называемая «лестница-убийца», — написал депутат на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» после встречи с местными жителями. — Маршрут многих людей по ней проходит ежедневно, иных путей нет. Нужно её сносить и строить новую. Проблема всё та же: как законно выделить средства на ремонт объекта, который находится на земле, не принадлежащей муниципалитету? Жители справедливо возмущаются тем, что проблема долго не решается. Но военное ведомство не спешит передавать землю».

Парламентарий отметил, что для решения этой проблемы планирует обратиться с просьбой о содействии к первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку.

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