Михаил Ведерников поздравил школьников, победивших в «Большой перемене»

23:10, 15 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил школьников, победивших во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

«От всей души поздравляю ребят с победой! Желаю успехов всем остальным участникам – вы молодцы, что дошли до финала! Уверен, ваши победы и достижения ещё впереди!» – написал губернатор.

Псковскую область на финальных испытаниях представляли 12 школьников, четверо их них стали победителями! Денис Жгунов из многопрофильного правового лицея, Олег Михайлов из гуманитарного лицея и Софья Петрова из средней общеобразовательной школы № 2 получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Девятиклассник из великолукского лицея № 11 Арсений Иванов получит 200 тысяч рублей, которые можно направить на образование и саморазвитие.