К QR-кодам о вакцинации могут добавить фото

07:42, 16 ноября 2021, ПАИ

В сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По его словам, данный вопрос в конце прошлой недели обсуждался в Минцифры. Предполагается за счет этой меры сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов, которые вскоре придется предъявлять в большинстве общественных мест. В настоящее время сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении дополнительно нужен паспорт. При наличии фото получателя сертификата подтверждать личность не потребуется.

Вопрос, откуда взять фото, пока обсуждается. Возможно, это будут снимки, самостоятельно загруженные пользователями на «Госуслуги», либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы.

«Как показывает пользовательский опыт в странах стран, где уже действует проход по QR-кодом, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт, крайне утомительно», — заметил гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды могут быть введены в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

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