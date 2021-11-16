Более 636 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:56, 16 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 085 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 636 547, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 62 672 человека, 53 707 пациентов выздоровело, 988 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.