Более 250 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

11:12, 16 ноября 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 8 по 14 ноября рассмотрели 285 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

254 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 31 человек получил предупреждения.

Напомним, в период с 1 по 7 ноября за аналогичное правонарушение оштрафовали 126 псковичей.