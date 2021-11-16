Дед Мороз вакцинировался от COVID-19

11:43, 16 ноября 2021, ПАИ

Главный Дед Мороз России вакцинировался от коронавируса в Вологодской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на резиденцию Деда Мороза.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от коронавируса, регулярно сдаёт тесты и готовится к будущим встречам с детьми и взрослыми», - говорится в сообщении.

Кроме того, в резиденции отметили, что остальные сотрудники также работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями, введёнными в регионе с 6 октября.

18 ноября Дед Мороз отпразднует свой день рождения в Великом Устюге, а также зажжёт огни на первой новогодней ёлке. После Дед Мороз отправится в новогодний тур по России.

Дед Мороз приезжал в Псковскую область в июне этого года. Он посетил администрацию Пскова и приглашал псковичей в Великий Устюг на Русские Ганзейские дни.