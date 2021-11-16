200 граммов фруктов ежедневно получают пациенты псковской инфекционки

12:08, 16 ноября 2021, ПАИ

200 граммов фруктов ежедневно получают пациенты Псковской инфекционной больницы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В стационаре пациентов кормят как минимум по пяти диетам. Особое питание через зонд получают пациенты реанимации. Есть питание, обогащенное белками, углеводами — все подбирается индивидуально. В течение недели блюда не повторяются, общее на каждый день — фрукты, нормативные 200 граммов. Признанный хит всех отделений — котлеты. Пациентам нравится филе курицы, рыбы, мясные блюда, каши.

«Мы дома так хорошо не питаемся, как здесь», - поделилась одна из псковичек, проходящих лечение в инфекционке.

«Питание четко сбалансировано, все в должном объеме, даже бананы на завтрак дают», - поддержал её другой пациент.

Однако, с учетом специфики коронавируса, вкус могут ощутить не все - такие пациенты оценивают блюда глазами и делятся фото больничных завтраков в соцсетях. «Очень эстетично выглядят», - отмечают они.

Подробнее смотрите в нашем сюжете.