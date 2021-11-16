Около тонны готовых блюд в день поступает в Псковскую инфекционную больницу

12:16, 16 ноября 2021, ПАИ

Около тонны готовых блюд в день поступает в Псковскую инфекционную больницу, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Каждый день приготовление блюд начинается в 5 утра. По СанПиНу к завтраку в 8:00 все должно быть свежим. Для инфекционной больницы, как и для многих бюджетных учреждений Пскова, еду готовит группа компаний «Ресурс». Ежедневно здесь делают более 400 порций для пациентов, в том числе для детского отделения.

Для развозки готовых блюд используется специально оборудованная машина. Внутри кузов дополнительно утеплен, обогрев салона водитель включает всегда. Все везется в термосах, упаковывается с плиты, процесс доставки занимает 10-15 минут.

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