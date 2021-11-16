Казанского стрелка признали вменяемым

12:26, 16 ноября 2021, ПАИ

Обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева после прохождения второй психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, признали вменяемым, пишет газета «Коммерсантъ».

Обследование завершилось в середине октября. После прохождения экспертизы специалисты сделали вывод, что Галявиев полностью осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу.

После медицинского заключения и признания молодого человека вменяемым, он может быть привлечён к уголовной ответственности, а дело о нападении на школу в Казани могут передать в суд уже в декабре.

Адвокат обвиняемого Владимир Богдан отметил, что после потери статуса невменяемого Галявиев отказался от ранее нанятых адвокатов и теперь его сторону в суде будет представлять защитник по назначению.

Уточняется, что обвиняемого летом этого года перевели в Бутырский следственный изолятор для прохождения экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где он был признан невменяемым в момент совершения преступления. Затем его перевели в СИЗО в «Кресты» в Санкт-Петербурге для повторного проведения экспертизы.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, где он ранее учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, а также пострадили 23 человека.

12 мая в Татарстане был объявлен днем траура. В этот день в Казани простились со школьниками и двумя учителями, которые стали жертвами трагедии. Соболезнования выразили и жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия - стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек.