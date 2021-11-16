ФОТОФАКТ: Новое граффити с космонавтом появилось в Пскове
16 ноября примерно в час ночи в центре Пскова на Октябрьском проспекте,14 появилось новое граффити с изображением космонавта, нарисованное на одной из досок для объявлений.
Также художник в своем Telegram-канале 14 ноября опубликовал граффити с маленькими мышами на фонарных столбах напротив улицы Льва Толстого, 2 и возле ТЦ «Ракета».
Ранее этот же художник изобразил в Пскове главных героев американского мультсериала «Бивис и Батхед».
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