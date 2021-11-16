В Гдовском районе ведутся работы по замене водопропускной трубы

13:10, 16 ноября 2021, ПАИ

В Гдовском районе на участке дороги Кятицы – Низовицы – Самолва работники «Псковавтодора» проводят работы по замене водопропускной трубы, сообщила газета «Гдовская заря».

Как отмечает дорожный мастер организации Юрий Маевский, труба полностью забита песком, листвой и мусором, также она продавлена большегрузами. Эту трубу заменят на новую оцинкованную трубу диаметром 800 миллиметров и длинной 15 метров.

Напомним, что «Псковавтодор» и ООО «ДАФ» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево на участке от 0-го до 33-го километра (выборочно, в населённых пунктах) в Гдовском районе. Дорогу отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в течение 2021-2022 годов.