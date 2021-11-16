Продукты, спиртное и дезодорант украли подростки из магазина на улице Труда в Пскове
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
15 ноября около 16:00 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где задержали двух псковичей 17 и 16 лет, которые похитили из торгового зала продукты питания, спиртные напитки и дезодорант.
Для дальнейшего разбирательства граждане передан сотрудникам полиции.
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