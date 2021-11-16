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Общество

Базовые мобильные станции могут появиться еще в 50 деревнях и селах Псковской области в 2022 году

Прорабатывается вопрос установки базовых станций мобильной связи еще в 50 деревнях и селах Псковской области в 2022 году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым и и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Виталием Рахмановым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, Александр Логинов рассказал о ходе реализации адресной программы региона по развитию в малочисленных населенных пунктах устойчивой мобильной связи и высокоскоростного интернета. В 2021 году в рамках исполнения поручения Правительства РФ в регионе ведется работа по установке 48 базовых станций в населенных пунктах, где численность жителей не превышает 100 человек.

Руководитель Северо-Западного макрорегионального филиала компании «Ростелеком» отметил, что организация готова за счет собственных средств установить несколько дополнительных станций в тех населенных пунктах, где эта проблема стоит остро и которые не попадут в основной список программы.

Виталий Рахманов доложил, что совместно с компанией профильное управление провело мониторинг населенных пунктов региона, где отсутствует связь. Таких оказалось более полутора тысяч, из которых только в 347 деревнях проживает более 10 человек. «Это данные Всероссийской переписи 2010 года, — отметил он. — Информация новой переписной кампании станет основой для планирования установки новых станций с тем, чтобы на 100% обеспечить связью не только население, но и территории, где люди пребывают сезонно. Речь, в частности, идет о дачниках».

В настоящее время в регионе также продолжается установка компанией базовых станций сотовой связи в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Открытие одной из них - в деревне Шилово Бежаницкого района - состоялось в октябре. Всего до конца года будут смонтированы 12 станций. Еще 30 планируется установить в следующем году.

Михаил Ведерников поинтересовался, каков процент покрытия территорий региона будет в следующем году с учетом успешной реализации обоих проектов. Виталий Рахманов заявил, что показатель превысит 94%. Глава региона обратил внимание, что это хороший результат.

По итогу встречи Александр Логинов отметил, что взаимодействие компании с Псковской областью за последний год вышло на новый уровень, и поблагодарил руководство региона за развитие партнерских отношений. Он сообщил, что помимо реализации указанных направлений в Псковской области в следующем году компания готова предложить сотрудничество в сфере экологии, пожарной безопасности и сельского хозяйства.

Михаил Ведерников отметил, что готов рассматривать новые предложения участия региона в экономически эффективных пилотных проектах.

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