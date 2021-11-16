Началась видеотрансляция пресс-конференции с новым главврачом Псковской областной психиатрической больницы
16 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с новым главным врачом Псковской областной психиатрической больницы Михаилом Мироновым.
Михаил Миронов расскажет, будут ли внесены изменения в работу лечебного учреждения, а также об оказании медицинской помощи пациентам, обеспеченности кадрами и лекарственными препаратами и о планах по дальнейшей работе больницы.
Михаила Миронова представили коллективу 12 октября. Он родился в Рязани. По специальности врач-психиатр, прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность «психиатр-нарколог». Предыдущее место работы – город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ, где Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Проект изменения границ Северного обхода Пскова рассмотрят на публичных слушаниях 16 ноября
Псковская гордума обсудит инициативу о наказании виновных в распространении борщевика