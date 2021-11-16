Началась видеотрансляция пресс-конференции с новым главврачом Псковской областной психиатрической больницы

14:10, 16 ноября 2021, ПАИ

16 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с новым главным врачом Псковской областной психиатрической больницы Михаилом Мироновым.

Михаил Миронов расскажет, будут ли внесены изменения в работу лечебного учреждения, а также об оказании медицинской помощи пациентам, обеспеченности кадрами и лекарственными препаратами и о планах по дальнейшей работе больницы.

Михаила Миронова представили коллективу 12 октября. Он родился в Рязани. По специальности врач-психиатр, прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность «психиатр-нарколог». Предыдущее место работы – город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ, где Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом.